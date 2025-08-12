12 ago. 2025
Fútbol Internacional

Álvaro Morata ficha por el Como de Cesc Fàbregas

El español Álvaro Morata, capitán de la selección española, completó este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su compatriota y excompañero Cesc Fábregas.

Agosto 12, 2025 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Álvaro Morata

Álvaro Morata se despidió del Galatasaray a través de sus redes sociales este martes.

Foto: Gentileza - Álvaro Morata

El delantero aparece ya como inscrito en la Serie A en calidad de cedido desde el Milan al Como, antes incluso de que ambos clubes implicados anuncien el acuerdo de manera oficial.

En la complicada operación de mercado intervinieron 4 actores, pues además del propio jugador y del Como, participaron tanto el Milan en calidad de propietario y el Galatasaray como club que tenía la cesión del jugador hasta 2026.

El club turco anunció al rescisión del contrato del español y Morata, después de despedirse de la afición, atizó a la directiva del Galatasaray por su falta de palabra.

“Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron. Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo (la cifra publicada no es exacta)”, afirmó en redes sociales.

Morata llega a un Como con mucha presencia española pese a la retirada de Pepe Reina, pues Sergi Roberto, Álex Valle, Iván Azón, Alberto Moreno y los recién llegados Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón forman parte del equipo. Además de Cesc Fàbregas, con el que coincidió tanto en la selección como en el Chelsea.

El delantero, que ya militó en el Juventus Turín y en el Milan, donde en esta última campaña anotó 6 tantos, vuelve a la Serie A tras apenas 6 meses en el fútbol turco.

La llegada de Morata confirma la tendencia reformadora de los ‘lariani’ y su intención de combinar la juventud con la veteranía y experiencia que pueden aportar jugadores como el madrileño, algo que el club buscó en su día con los fichajes de Raphael Varane, Dele Alli o el propio Pepe Reina.

La pasada temporada, el Como 1907 superó todas las expectativas en su regreso a la élite tras 21 años. Finalizó décimo y brindó, bajo el liderazgo del argentino Nico Paz en el campo y de Fàbregas en el banquillo, uno de los estilos más ofensivos y vistosos de toda la Serie A que ahora pretende convertir en arma para alcanzar los puestos europeos.

