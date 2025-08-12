12 ago. 2025
Fútbol Internacional

Omar Alderete es anunciado en Sunderland

El zaguero paraguayo Omar Alderete fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sunderland de la Premier League.

Agosto 12, 2025 12:11 p. m. • 
Por Redacción D10
ffff.JPG

Alderete ya luce su nueva camiseta.

Foto: @Sunderland

El central de la Selección Paraguaya Omar Alderete se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Sunderland que milita en la máxima división de la Premier League Inglesa. El zaguero se convierte en el tercer paraguayo en arribar a este equipo.

El futbolista guaraní de 28 años deja el Getafe de España por una operación cercana a los 10 millones de Euros más uno en variables, por un contrato de 4 años.

El ex Cerro Porteño, Gimnasia, Huracán, Basilea, Hertha, Valencia y Getafe se convierte en el tercer jugador de este país en arribar a este equipo en donde militaron anteriormente Paulo Da Silva y Cristian Riveros.

Alderete se convierte en el paraguayo número 17 en fichar por la Liga Inglesa, en la que se encuentran en la actualidad Diego Gómez y Julio Enciso (Brighton), Diego León (Manchester United), Enso González (Wolves) y Julio Soler (Bournemounth).

Omar Alderete Sunderland Fútbol Internacional
Redacción D10
