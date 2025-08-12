Ahora Cerro y después la Albirroja, dice Matías Pérez

Matías Pérez, jugador de Cerro Porteño, habló en conferencia sobre el encuentro ante Estudiantes de La Plata, y se le consultó sobre la Selección Paraguaya.

“Mi cabeza ahora está en Cerro, en poder disfrutar estos partidos muy lindos, en poder dar lo mejor de mí, y si Dios quiere, el día de mañana se da lo de la selección, bienvenido sea”, aseveró.

En el Ciclón, el futbolista de 26 años, nacido en Argentina, pero con nacionalidad paraguaya, mira de reojo esta posibilidad.

Del choque con Estudiantes de La Plata, Matías Pérez apuntó: “Creo que va a ser un partido difícil tanto para nosotros como para ellos”. El duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores será este miércoles a las 19:00.