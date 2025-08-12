12 ago. 2025
Fútbol Internacional

Martínez desea romper “esa racha” frente al DT de Estudiantes

El Cerro Porteño de Diego Martínez chocará con el Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez y el técnico azulgrana espera “romper también esa racha” de resultados negativos ante equipos dirigidos por su colega.

Agosto 12, 2025 05:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Martínez

Diego Martínez ya tiene decidido el equipo.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, recibirá el miércoles al Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez. A su colega le fue mejor en enfrentamientos, pero el DT azulgrana está dispuesto a cambiar esta situación.

Me ha ganado más de lo que yo le pude ganar en situaciones importantes. Nos enfrentamos en Tigres, Huracán y Boca, pero también hemos roto algunas rachas este año y esperemos romper también esa racha de no buenos resultados”, afirmó en conferencia de prensa.

“Imagino un partido disputado contra un muy buen equipo, con buenos futbolistas, con un entrenador que trabaja hace tiempo con ese grupo y que ha obtenido cosas importantes”, destacó.

“Imagino un partido disputado, vamos competir, vamos a intentar ganar en casa y sacar un buen resultado en La Plata”, aseveró el argentino que ya tiene el equipo definido aunque no lo dio a conocer. La ida por los octavos de final de la Copa Libertadores arrancará a las 19:00 en el ueno La Nueva Olla.

Copa Libertadores Cerro Porteño Diego Martínez Estudiantes de La Plata
Redacción D10
