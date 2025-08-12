Las primeras palabras de Alderete como jugador del Sunderland

El futbolista paraguayo Omar Alderete fue presentado este martes como nuevo jugador del Sunderland Inglés. El zaguero de la Albirroja se mostró contento con este sueño cumplido en una entrevista compartida por la institución.

“Me siento bien, sé que llego a un equipo muy bueno, muy contento también de tener mi primera experiencia en la Premier. Un gran desafío para mi”, comenzó diciendo el futbolista para la web oficial del club.

“Sé que es un equipo histórico, cuando me dijeron estaba contento de venir aquí. Desde niño uno mira la Premier y sí siempre soñé con jugar en la Premier League”, agregó.

Alderete, que usará el dorsal número 15, es el tercer paraguayo en arribar a esta institución tras Paulo Da Silva y Cristian Riveros, mientras que a nivel histórico, se convierte en el compatriota número 17 en llegar a la Primera División Inglesa.