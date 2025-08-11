11 ago. 2025
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron este lunes que se casan tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

Agosto 11, 2025 04:03 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-11 at 16.02.01.jpeg

Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española Georgina Rodríguez anunciaron que se casan.

Foto: Gentileza

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casan tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 15.59.21.jpeg

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan.

Foto: Gentileza

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la ‘influencer’, juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el ‘reality’ de Rodríguez ‘Soy Georgina’ de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace. EFE

Fútbol Internacional Cristiano Ronaldo
Redacción D10
