12 ago. 2025
Fútbol Internacional

Matías Rojas volvería a la MLS

El volante paraguayo Matías Rojas, que está cerca de rescindir con River Plate, volvería a la Major League Soccer, pero esta vez para jugar en el Portland Timbers.

Agosto 12, 2025 12:52 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Rojas

Matías Rojas sufrió varias lesiones durante su estadía a River Plate.

Foto: Gentileza - River Plate

Al no ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo, Matías Rojas está muy cerca de rescindir contrato con River Plate, con el que tiene vínculo hasta diciembre de 2025.

El mediocampista seguiría su carrera deportivo en un equipo de la Major League Soccer. Como están las cosas, el zurdo ficharía por el Portland Timbers, que en sus filas tiene al también paraguayo Cristhian Paredes.

Antes de su llegada a River Plate, Matías Rojas defendió los colores del Inter Miami, con Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Matías Rojas River Plate Portland Timbers
Redacción D10
