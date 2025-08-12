Matías Rojas volvería a la MLS

Al no ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo, Matías Rojas está muy cerca de rescindir contrato con River Plate, con el que tiene vínculo hasta diciembre de 2025.

El mediocampista seguiría su carrera deportivo en un equipo de la Major League Soccer. Como están las cosas, el zurdo ficharía por el Portland Timbers, que en sus filas tiene al también paraguayo Cristhian Paredes.

Antes de su llegada a River Plate, Matías Rojas defendió los colores del Inter Miami, con Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.