Benedetto quedó disconforme con su paso por Olimpia

El portero de la Selección Paraguaya y Newell’s de Rosario, Juan Espínola, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y tiró una particular infidencia sobre su compañero de equipo Darío Benedetto.

El argentino tuvo un paso amargo por la institución franjeada en la que no estuvo a la altura de las expectativas, rescindiendo su contrato con anticipación y recalando finalmente en el equipo de Rosario.

Sobre el punto, Espínola contó las sensaciones del delantero que lamentó no poder mostrar todas sus condiciones.

“El Pipa está mejorando, saliendo de las lesiones que le estaban persiguiendo. Me dijo que Olimpia era muy buen club, no se le dio nomas como él quería. La gente, la dirigencia le dio la confianza, no pudo demostrar lo que de verdad puede hacer y está molesto con él mismo”, dijo Espínola en la 1080 AM.

VARA ALTA. El arquero paraguayo destacó que vive un gran momento en Argentina, en un fútbol en el que se siente muy cómodo. Reconoció que Keylor Navas dejó muy alta la vara en la institución, pero que trabaja en mejorar, tener continuidad en un fútbol muy competitivo.

