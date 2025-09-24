Bava se despide hoy de Santa Fe y llega mañana

El uruguayo Jorge Bava (44 años) será el nuevo entrenador de Cerro Porteño, pese a que ayer, en conferencia de prensa, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, haya asegurado que “nada está definido” y que el DT charrúa tiene contrato vigente con la institución.

“Cierto que le llegó una oferta de Cerro Porteño, pero les manifestó que su prioridad es Santa Fe. No es verdad lo que se especula de Paraguay, que es un hecho lo del profesor”, fueron las expresiones de Méndez, que sacudieron el ambiente.

Sin embargo, la información indica que Bava dirigirá esta noche su último partido al frente de Santa Fe, desde las 20:00, ante Independiente Medellín, por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Su llegada al país está prevista para mañana en horas de la noche y su presentación ante los medios de prensa sería el viernes, para luego enfocarse en lo que será su debut en el banquillo azulgrana, el sábado desde las 17:00 ante Sportivo Luqueño en Itauguá por la fecha 14 del torneo Clausura 2025.

El contrato de Bava con Cerro será hasta diciembre del 2026 y su cuerpo técnico lo integran: Ignacio Turren y Bruno Piano como asistentes y Mauricio Ferraro como preparador físico.