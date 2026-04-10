Damián Bobadilla: De defensivo a un todoterreno

Medios brasileños se hacen eco de las grandes actuaciones que viene teniendo el volante paraguayo Damián Bobadilla, quien en la Copa Libertadores confirmó esta semana su gran nivel en el medio campo del Sao Paulo. Destacan que Bobadilla pasó de ser un volante más bien defensivo, a un jugador todotereno que pisa el área y llega al gol.

Según el medio partidario del equipo paulista, spfc.net, si se comparan las estadísticas del 2025 del ex Cerro Porteño con las de este año, el jugador muestra “una impresionante maduración táctica y técnica del jugador”, pues con prácticamente la mitad de los partidos jugados ya igualó casi la cantidad de participaciones en jugadas decisivas del equipo en este 2026. Son 3 goles (4 en 2025), más 2 asistencias (2).

En Sport TV, periodistas especializados hablaron esta semana, tras su gol en la victoria 0-1 sobre Boston River por la Copa Sudamericana, que le va a ser difícil retener al paraguayo más allá de este año. Todos coincidieron en que de tener un buen Mundial con Paraguay el volante subirá su cotización considerablemente, y especulan con un futuro europeo casi seguro.