Bareiro y la Albirroja: “Tengo expectativas”

Ante sus buenas actuaciones en el campo, no solo en los goles, sino también en el juego colectivo, no solo genera interés por parte del “mundo Boca”, sino también en Paraguay, pues al entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, no le pasa desapercibido el nivel de Bareiro.

En conversación con la revista de Boca, el ex Olimpia y Nacional confesó que sueña con formar parte de la convocatoria final para el Mundial. “Tengo expectativas. Hablé con el cuerpo técnico (de Paraguay) y trabajo día a día para quedar en la lista“, reconoció el futbolista de 29 años de edad, quien llegó a Boca Juniors este año y ya se ha metido en el cariño de la afición xeneixe.