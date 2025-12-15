Conocerán a sus rivales

Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (debutante) tendrán su hoja de ruta en el principal torneo de clubes sudamericanos. En tanto, Cerro Porteño y Libertad, los campeones domésticos del 2025, quedarán aún a la expectativa.

Por otro lado, Olimpia, Trinidense, Nacional y Recoleta (debutante) conocerán a sus adversarios para un duelo fratricida que deberá superar para acceder a la fase de grupos de La Gran Conquista.

NOVEDADES. El Gallo Norteño jugará por primera vez la Libertadores y tendrá que iniciar su camino desde la Fase 1, tras quedarse con el cupo que otorgaba la Copa Paraguay.

El conjunto, ahora dirigido por Eduardo Ledesma, ya disputó fase previa de Sudamericana en el 2025, marcando la siguiente temporada un ascenso en prestigio e historia.

En la misma línea está el Canario que disputará por primera vez un certamen internacional el próximo año en el segundo torneo en importancia de la Conmebol.

Según el calendario, la Copa Libertadores comenzará los primeros días de febrero del 2026, mientras la Copa Sudamericana comenzará a andar el 3 de marzo.