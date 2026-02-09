09 feb. 2026
Fútbol Internacional

Atalanta gana y se asoma a puestos europeos

El italiano Giacomo Raspadori, exjugador del Atlético de Madrid, dio este lunes su primera asistencia como jugador del Atalanta, en la victoria ante el Cremonese (2-1) que coloca a la ‘Dea’ muy cerca de los puestos europeos.

Febrero 09, 2026 06:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Atalanta

Atalanta venció este lunes al Cremonese.

Foto: Gentileza - Atalanta

Después de marcar su primer tanto con su nuevo equipo el pasado 25 de enero, Raspadori dio su primera asistencia en su regreso a Italia. En apenas cuatro partidos en los que ha tenido minutos, en tres ha sido titular y ha participado directamente en dos de los nueve goles que la ‘Dea’ marcó en esos duelos.

Ante el Cremonese, en este caso, fue el autor del centro lateral que en el minuto 13 terminó con el remate del montenegrino Nikola Krstovic y que encarriló la victoria de los de Raffaele Palladino, invictos en la Serie A desde el pasado 28 de diciembre, cuando cayeron ante el Inter de Milán.

Su presencia ofensiva, partiendo desde el lado izquierdo por detrás del delantero centro, pero con libertad de movimientos, permitió al Atalanta generar ocasiones de sobra para haber goleado al Cremonese.

Sentenció el duelo Davide Zappacosta con un golazo en el minuto 25, en una jugada individual por el perfil derecho que terminó con un disparo al segundo palo.

Solo en el último suspiro el Cremonese pudo recortar distancias por medio del noruego Morten Thorsby.

La victoria coloca al Atalanta en la séptima plaza, a dos puntos del Como 1907, que aún tiene que jugar esta jornada, ante el Milan, en un partido aplazado hasta el 18 de febrero debido a la imposibilidad de jugarse en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), ocupado por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

El Cremonese sumó su tercera derrota consecutiva y alarga su racha negativa a 10 partidos sin ganar, con un último triunfo el 7 de diciembre ante el Lecce. Los de Davide Nicola son drcimosextos con 23 puntos, cinco por encima del descenso.

Serie A Atalanta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Luis Díaz
Fútbol Internacional
Luis Díaz restablece la normalidad del Bayern Múnich
Después de dos partidos sin ganar, con un empate y una derrota que alentaron la expectativas del Borussia Dortmund, principal perseguidor, el Bayern Múnich restableció la normalidad en la Bundesliga con una goleada (5-1) sobre el Hoffenheim (5-1), que jugó con diez desde el minuto 17, liderado por Harry Kane y, sobre todo, el colombiano Luis Díaz, que firmó un triplete.
Febrero 08, 2026 04:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Manchester City mantiene viva la Premier con una épica victoria
El Manchester City sigue en la pelea por la Premier League tras remontar ante el Liverpool, que se adelantó por medio de Dominik Szoboszlai, y conseguir la victoria (1-2) en el tiempo añadido gracias a un tanto de Erling Halaand desde los 11 metros y a una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto.
Febrero 08, 2026 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
diego gómez.jpg
Fútbol Internacional
Crystal Palace rompe su mala racha en el regreso de Diego Gómez
El Crystal Palace rompió este domingo su mala racha de nueve jornadas sin conocer la victoria y volvió a conseguir los tres puntos, después de derrotar al Brighton, en el regreso de Diego Gómez en filas de las Gaviotas.
Febrero 08, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
dinho.jpg
Fútbol Internacional
Ronaldinho y Guti pusieron la magia en juego de leyendas
El brasileño Ronaldinho Gaúcho y el español Guti pusieron este sábado la magia en un partido de leyendas del Barcelona y el Real Madrid.
Febrero 08, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Amistoso: Barcelona - Inter Miami
Fútbol Internacional
Messi anota y asiste en el empate entre el Barcelona y el Inter Miami
Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona.
Febrero 08, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Nantes Olympique de Lyon
Fútbol Internacional
Frenazo de Endrick: expulsión y sequía ante el Nantes
La fulgurante aparición de Endrick en la Ligue 1 con el Olympique de Nyon sufrió un frenazo durante el choque ante el Nantes, en el que el jugador brasileño cedido por el Real Madrid no marcó y abandonó el choque en el minuto 61 tras ver una cartulina roja directa.
Febrero 07, 2026 07:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más