Barcelona presenta a Tito Villalba

El jugador paraguayo Héctor Tito Villalba, que últimamente estuvo en el Peñarol de Uruguay, fue presentado este martes en su nuevo equipo, el Barcelona de Guayaquil.

Este será el sexto club en la carrera del futbolista de 31 años que tuvo inicios en el San Lorenzo de Almagro, luego pasó por Atlanta United, Tijuana, Libertad de Paraguay y Peñarol.

Villalba jugó 22 encuentros con el cuadro carbonero entre Liga, Copa local y la Copa Libertadores del 2025, llegando a anotar 3 tantos. Llegó a ser convocado a la Selección Paraguaya de fútbol bajo las órdenes de Daniel Garnero camino al Mundial 2026, entrando en el juego frente a Argentina y luego disputando frente a Bolivia en donde desafortunadamente sufrió una lesión de ligamentos.