10 feb. 2026
Fútbol Internacional

Barcelona presenta a Tito Villalba

El paraguayo Héctor “Tito” Villalba fue anunciado este martes como nuevo refuerzo del Barcelona de Guayaquil.

Febrero 10, 2026 11:25 a. m. • 
Por Redacción D10
ttt.jpg

Tito Villalba se viste de Amarillo.

Foto: Gentileza.

El jugador paraguayo Héctor Tito Villalba, que últimamente estuvo en el Peñarol de Uruguay, fue presentado este martes en su nuevo equipo, el Barcelona de Guayaquil.

Este será el sexto club en la carrera del futbolista de 31 años que tuvo inicios en el San Lorenzo de Almagro, luego pasó por Atlanta United, Tijuana, Libertad de Paraguay y Peñarol.

Villalba jugó 22 encuentros con el cuadro carbonero entre Liga, Copa local y la Copa Libertadores del 2025, llegando a anotar 3 tantos. Llegó a ser convocado a la Selección Paraguaya de fútbol bajo las órdenes de Daniel Garnero camino al Mundial 2026, entrando en el juego frente a Argentina y luego disputando frente a Bolivia en donde desafortunadamente sufrió una lesión de ligamentos.

Fútbol Internacional Barcelona de Guayaquil Héctor Tito Villalba
Redacción D10
