Arranca la gran fiesta de las Eliminatorias para el Nacional de fútbol de salón

Con seis compromisos, en tres series distintas, este viernes 13 de febrero arranca la etapa de Eliminatorias para las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

En la zona de Bajo Chaco, en la lucha por dos cupos, por el Grupo 1, Villa Hayes recibe a Limpio y Remansito choca con Benjamín Aceval. Ambos juegos arrancan a las 21:00. Fecha libre corresponde a Cerrito.

En Central, en la Serie 2, por dos plazas a las finales, los duelos en fecha 1 son Itauguá vs. Ypacaraí y Lambaré vs. Capiatá. Fecha libre: Mariano Roque Alonso.

En el Norte, por una plaza en el Grupo 6, abren la competencia San Pedro del Ycuámandyyú vs. Santa Rosa. Fecha libre: Santaní.

En total son 45 las federaciones inscritas que pugnarán por los 20 cupos a las finales, ya que los mencionados equipos organizadores ya están clasificados.

En las otras series, por la fecha 1 de la competición, los compromisos serán el miércoles 18 de febrero

Grupo 5: Tebicuary vs. Caazapá y Villarrica vs. Coronel Martínez.

Grupo 7: Amambay vs. Concepción y Horqueta vs. Capitán Bado.

Grupo 9: Santa Rosa Misiones vs. San Ignacio y San Juan Bautista vs. Ayolas

Grupo 11: Coronel Bogado vs. Carmen del Paraná. Libre: Cambyreta

Jueves 19 de febrero

Grupo 3: Villeta vs. Fernando de la Mora y Ñemby vs. Villa Elisa. Libre: San Antonio

Lunes 23 de febrero

Grupo 8: Hernandarias vs. Paranaense y Minga Guazú vs. Presidente Franco

Martes 24 de febrero

Grupo 4: Itacurubi vs. San Bernardino y Altos vs. Caacupé

Grupo 10: Capitán Meza vs. Capitán Miranda y Bella Vista Sur vs. Encarnación.

Califican a las finales un total de 20 selecciones, que se suman a los organizadores Caaguazú (sede central), Pastoreo, Repatriación y Coronel Oviedo (subsedes), cuya etapa se jugará del 20 al 29 de marzo.