Marabel, en racha goleadora

Ayer, nuevamente se hizo sentir en el equipo de Sarmiento de Junín que venció por 2-1 al Atlético Tucumán por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El ariete guaraní, tras su gran temporada 2025 con el Palestino de Chile, llegó a filas del cuadro verde que dirige el ex Cerro Porteño Facundo Sava y ya suma dos conquistas en cuatro partidos. El primero lo había hecho en la jornada anterior en la derrota frente a Independiente Rivadavia y ahora sumó otra diana en un juego en donde también anotó Diego Churín, ex Cerro.

Dura caída. River Plate, sin el paraguayo Matías Galarza que estuvo en el banco, cayó goleado por 1-4 frente a Tigre en el lance disputado en el Más Monumental. El resultado dejó al Matador en lo más alto de la tabla del Grupo B.