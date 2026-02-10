10 feb. 2026
Fútbol Internacional

Grealish, adiós a la temporada

Jack Grealish, futbolista del Everton, se perderá lo que resta de temporada tras someterse a una operación en el pie izquierdo por una fractura por estrés.

Febrero 10, 2026 07:00 a. m. • 
Por Redacción D10
Jack Grealish

Jack Grealish, futbolista inglés.

Foto: AFP

El extremo, que está esta temporada cedido en el Everton por el Manchester City, se lesionó el pasado 18 de enero, después de haber jugado 22 partidos con los ‘Toffees’ y marcado dos tantos y repartido seis asistencias.

Esta buena mitad de año había revitalizado sus opciones de estar en el Mundial con Inglaterra, pero la lesión le aparta definitivamente de la lista de Thomas Tuchel.

“No quería acabar la temporada así, pero así es el fútbol. Operación hecha y ahora todo la concentración está puesta en volver a estar preparado. Sé seguro que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes”, dijo Grealish en una publicación en sus redes sociales. EFE

Jack Grealish Everton Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Atlético de Madrid Betis
Fútbol Internacional
La revancha de Antony, el adiós a la Liga del Atlético
Herido el Betis y relanzado el Atlético de la eliminatoria de la Copa del Rey del pasado jueves, su segundo duelo en cuatro días cambió la inercia, ganador el conjunto verdiblanco por el acierto de Antony y un ejercicio defensivo puro para doblegar el equipo rojiblanco, con dos goles anulados, mucha insistencia, pocas ideas y la despedida ya inequívoca de la Liga con 15 jornadas por jugar y a trece puntos del Barcelona.
Febrero 08, 2026 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Díaz
Fútbol Internacional
Luis Díaz restablece la normalidad del Bayern Múnich
Después de dos partidos sin ganar, con un empate y una derrota que alentaron la expectativas del Borussia Dortmund, principal perseguidor, el Bayern Múnich restableció la normalidad en la Bundesliga con una goleada (5-1) sobre el Hoffenheim (5-1), que jugó con diez desde el minuto 17, liderado por Harry Kane y, sobre todo, el colombiano Luis Díaz, que firmó un triplete.
Febrero 08, 2026 04:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Manchester City mantiene viva la Premier con una épica victoria
El Manchester City sigue en la pelea por la Premier League tras remontar ante el Liverpool, que se adelantó por medio de Dominik Szoboszlai, y conseguir la victoria (1-2) en el tiempo añadido gracias a un tanto de Erling Halaand desde los 11 metros y a una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto.
Febrero 08, 2026 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
diego gómez.jpg
Fútbol Internacional
Crystal Palace rompe su mala racha en el regreso de Diego Gómez
El Crystal Palace rompió este domingo su mala racha de nueve jornadas sin conocer la victoria y volvió a conseguir los tres puntos, después de derrotar al Brighton, en el regreso de Diego Gómez en filas de las Gaviotas.
Febrero 08, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
dinho.jpg
Fútbol Internacional
Ronaldinho y Guti pusieron la magia en juego de leyendas
El brasileño Ronaldinho Gaúcho y el español Guti pusieron este sábado la magia en un partido de leyendas del Barcelona y el Real Madrid.
Febrero 08, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Amistoso: Barcelona - Inter Miami
Fútbol Internacional
Messi anota y asiste en el empate entre el Barcelona y el Inter Miami
Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona.
Febrero 08, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más