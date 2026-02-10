Junior Marabel, contento por su arranque goleador

“Fue un partido duro, pero pudimos conseguir los tres puntos; también pude convertir”, comentó en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

OBJETIVO. La misión del atacante es colaborar muchos tantos para el equipo que tiene como prioridad la permanencia en Primera . “Para mí, es una gran institución y, como el fútbol argentino es muy bueno, muy competitivo, será un año muy duro”, añadió.

En otro momento, Marabel se refirió a la dupla conformada en Sarmiento con Diego Churín, quien también anotó. “Cada día nos vamos entendiendo mejor, los goles nos ayudan a fortalecernos. Como delantero nos da confianza, también nos ayuda a conocernos mucho mejor”, sentenció. Cabe resaltar que los atacantes compartieron vestuario en Cerro Porteño.