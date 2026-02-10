10 feb. 2026
Junior Marabel, contento por su arranque goleador

Junior Marabel, delantero paraguayo del Sarmiento de Junín, que viene de marcar un gol en la victoria 2-1 sobre el Atlético Tucumán, se mostró feliz por su buen arranque en el fútbol argentino, que calificó como “muy bueno y muy competitivo”.

Febrero 10, 2026 
Por Redacción D10
Celebra seguido. El delantero paraguayo comenzó con pie derecho en el fútbol argentino.

“Fue un partido duro, pero pudimos conseguir los tres puntos; también pude convertir”, comentó en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

OBJETIVO. La misión del atacante es colaborar muchos tantos para el equipo que tiene como prioridad la permanencia en Primera . “Para mí, es una gran institución y, como el fútbol argentino es muy bueno, muy competitivo, será un año muy duro”, añadió.

En otro momento, Marabel se refirió a la dupla conformada en Sarmiento con Diego Churín, quien también anotó. “Cada día nos vamos entendiendo mejor, los goles nos ayudan a fortalecernos. Como delantero nos da confianza, también nos ayuda a conocernos mucho mejor”, sentenció. Cabe resaltar que los atacantes compartieron vestuario en Cerro Porteño.

