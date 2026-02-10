10 feb. 2026
Raphinha sigue sin entrenarse a dos días del duelo contra el Atlético de Madrid

El atacante Raphael Dias ‘Raphinha’ tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Febrero 10, 2026 12:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Raphinha

Raphinha sigue sin entrenarse.

Foto: Gentileza - Barcelona

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado que se debe ser conservador en el pronóstico.

Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes.

