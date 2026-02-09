09 feb. 2026
Fútbol Internacional

Llega con buen sabor de boca

Alianza Lima, rival del 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, se impuso ayer por 2-1 a Comerciantes Unidos con las anotaciones de Renzo Garcés y Paolo Guerrero, de penal, en el marco de la segunda jornada del Apertura peruano.

Febrero 09, 2026 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
paolo guerrero_65519208.jpg

Estrella. Paolo Guerrero es la referencia en el ataque.

Con este resultado, el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede se afianza en lo más alto de la tabla con dos victorias seguidas, aunque comparte la primera posición con Universidad Técnica de Cajamarca y Melgar.

Tras un comienzo tormentoso, ya que tres jugadores fueron apartados del equipo peruano luego de haber sido denunciados por violación en Argentina, dos de ellos ya rescindieron su contrato (Miguel Trauco y Sergio Peña), Alianza busca seguir creciendo en lo deportivo. La siguiente misión será remontar frente al 2 de Mayo, el miércoles, a las 21:30, en la capital incaica.

Alianza Lima Paolo Guerrero Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Erling Haaland
Fútbol Internacional
Manchester City mantiene viva la Premier con una épica victoria
El Manchester City sigue en la pelea por la Premier League tras remontar ante el Liverpool, que se adelantó por medio de Dominik Szoboszlai, y conseguir la victoria (1-2) en el tiempo añadido gracias a un tanto de Erling Halaand desde los 11 metros y a una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto.
Febrero 08, 2026 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
diego gómez.jpg
Fútbol Internacional
Crystal Palace rompe su mala racha en el regreso de Diego Gómez
El Crystal Palace rompió este domingo su mala racha de nueve jornadas sin conocer la victoria y volvió a conseguir los tres puntos, después de derrotar al Brighton, en el regreso de Diego Gómez en filas de las Gaviotas.
Febrero 08, 2026 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
dinho.jpg
Fútbol Internacional
Ronaldinho y Guti pusieron la magia en juego de leyendas
El brasileño Ronaldinho Gaúcho y el español Guti pusieron este sábado la magia en un partido de leyendas del Barcelona y el Real Madrid.
Febrero 08, 2026 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Amistoso: Barcelona - Inter Miami
Fútbol Internacional
Messi anota y asiste en el empate entre el Barcelona y el Inter Miami
Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona.
Febrero 08, 2026 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Nantes Olympique de Lyon
Fútbol Internacional
Frenazo de Endrick: expulsión y sequía ante el Nantes
La fulgurante aparición de Endrick en la Ligue 1 con el Olympique de Nyon sufrió un frenazo durante el choque ante el Nantes, en el que el jugador brasileño cedido por el Real Madrid no marcó y abandonó el choque en el minuto 61 tras ver una cartulina roja directa.
Febrero 07, 2026 07:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Newcastle Brentford
Fútbol Internacional
Igor Thiago va a por Haaland
El brasileño Igor Thiago consiguió su gol número 17 en esta Premier League en la victoria por 2-3 contra el Newcastle United y ya está a solo tres tantos de Erling Haaland en la lucha por el pichichi.
Febrero 07, 2026 07:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más