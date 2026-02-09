Llega con buen sabor de boca

Con este resultado, el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede se afianza en lo más alto de la tabla con dos victorias seguidas, aunque comparte la primera posición con Universidad Técnica de Cajamarca y Melgar.

Tras un comienzo tormentoso, ya que tres jugadores fueron apartados del equipo peruano luego de haber sido denunciados por violación en Argentina, dos de ellos ya rescindieron su contrato (Miguel Trauco y Sergio Peña), Alianza busca seguir creciendo en lo deportivo. La siguiente misión será remontar frente al 2 de Mayo, el miércoles, a las 21:30, en la capital incaica.