07 dic. 2025
Joshua Duerksen gana la última carrera del año en la F2

El piloto paraguayo volvió a repetir la hazaña del 2024, logrando una impresionante victoria en la última carrera de la temporada de la Formula 2 en Abu Dhabi saliendo desde el 8vo puesto.

Diciembre 07, 2025 09:19 a. m.
Joshua Duerksen triunfó este domingo.

Foto: Gentileza

En la tarde emiratí, bajo el sol poniente en el medio oriente, Joshua Duerksen encaró hoy el cierre de la última fecha de la temporada 2025 de la Formula 2 en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi.

Esta fecha marca la despedida de Joshua del equipo AIX Racing, con quienes compitió desde su debut en la categoría en 2024, habiendo dado al equipo sus primeros puntos, podios y victorias en la serie.

Tal como ocurrió en 2024, Duerksen arrancó la carrera principal desde el 8vo lugar, logrando avanzar 3 posiciones en la salida con otra de sus clásicas arracadas #MBARETE. Mantuvo un buen ritmo y subió posiciones hasta que llegó el momento de la parada en boxes para cambiar de ruedas.

Extendiendo su parada por 1 vuelta contra sus rivales, Joshua logró avanzar hasta la punta teórica de la carrera, quedando en primer puesto una vez que todos los rivales realizaron sus paradas obligatorias luego de varios incidentes con coche de seguridad.

A partir de ahi, Duerksen supo mantener el ritmo, la calma y compostura para llevarse la victoria y sumar así su 12vo podio y su 4ta victoria, logrando además el P9 en el campeonato de pilotos mejorando su resultado general del 2024.

La siguiente actividad de Joshua será del 10 al 12 de diciembre con los tests de postemporada de la F2, evento en el cual ya hará su debut con el equipo Invicta Racing con quienes disputará la temporada 2026.

