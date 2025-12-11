11 dic. 2025
Fútbol Internacional

La Copa de Brasil pasará a otorgar dos cupos para la Libertadores

Diciembre 11, 2025 03:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Galeano.jpg

Antonio Galeano, delantero del Ceará de Brasil.

Foto: Gentileza

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves que la Copa de Brasil pasará a conceder dos cupos para la Copa Libertadores a partir de 2026, una medida destinada a reforzar la relevancia del torneo, que contará con 126 clubes en su próxima edición.

La decisión fue comunicada tras la reunión de un consejo técnico de la entidad y supone una reconfiguración del sistema de clasificación brasileño para la competición continental.

Hasta ahora, tan solo el campeón de la Copa de Brasil obtenía un lugar directo en la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el Campeonato Brasileño distribuía seis cupos, cuatro directos y dos para la fase previa.

Con la nueva resolución, una de esas plazas otorgadas por la competición de Liga será transferida al torneo copero, lo que reducirá de seis a cinco el número de clasificados vía Campeonato Brasileño.

La CBF, sin embargo, aún evalúa si el segundo cupo proveniente de la Copa de Brasil será directo a la fase de grupos o si dará acceso a la repesca previa.

La entidad también analiza qué procedimiento adoptar si tanto el campeón como el subcampeón de la Copa ya estuvieran clasificados a la Libertadores por su posición en el Campeonato Brasileño.

La Copa de Brasil de 2026 comenzará en la semana del 18 de febrero con un centenar de clubes de segunda y tercera división, y será reforzada en su quinta fase, en abril, con la entrada de los 20 clubes de la primera división.

La final, a partido único, está prevista para el 6 de diciembre y cerrará oficialmente la temporada del fútbol brasileño. EFE

Fútbol Internacional Copa Libertadores Brasil
Redacción D10
