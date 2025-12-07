07 dic. 2025
Duerksen: “Estamos cada vez más cerca de nuestro gran sueño”

El piloto Joshua Duerksen dio sus sensaciones tras ganar de manera brillante la última carrera del año en la Fórmula 2.

Diciembre 07, 2025 10:13 a. m.
Joshua Duerksen, feliz por un nuevo triunfo.

El paraguayo Joshua Duerksen triunfó en la carrera principal de Abu Dhabi este domingo, última fecha del Campeonato de Fórmula 2.

Tras la victoria, el joven piloto guaraní se mostró muy contento por terminar la temporada 2025 de la mejor manera y dio detalles de lo que fue la carrera.

“Qué manera de terminar el año y esta etapa con AIX Racing, ganando la carrera, repitiendo la hazaña del año pasado, largando octavo y terminando primero, realmente tuvimos un ritmo muy bueno, me sentí súper cómo con el auto, me sentí confiado, concentrado”, explicó.

Agradeció el apoyo que tuvo durante todo el año. “Trajimos la copa a casa y realmente muy contento, muchas gracias también a los fans, por apoyarme todo el año, tuvimos momentos altibajos, que es parte del deporte, pero agradecerles de corazón”, agregó.

Por último, ya palpitó lo que será la temporada 2026 en la F2, en un nuevo equipo, y a su gran sueño: llegar alguna vez a la Fórmula 1. “Estamos cada vez más cerca de nuestro gran sueño, vamos a seguir trabajando, gracias a Dios, a la familia y a todos”, finalizó.

