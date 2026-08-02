02 ago 2026
Sportivo Luqueño

Rodrigo López critica el calendario de Luqueño

Rodrigo López, técnico de Luqueño, criticó la falta de descanso que tuvo su equipo en la programación de las tres primeras fechas del Clausura tras la goleada sufrida ante Cerro Porteño.

Agosto 2, 2026 10:09 a. m. • 
Por Redacción D10
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Rodrigo López, técnico de Sportivo Luqueño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

El entrenador de Sportivo Luqueño, Hernán Rodrigo López, expresó su malestar por la exigencia del calendario auriazul tras la derrota ante Cerro Porteño por 3-0 en La Nueva Olla por la fecha 3 del torneo Clausura.

En conferencia de prensa, el estratega charrúa señaló: “Hay equipos que jugaron tres partidos en once días, nosotros tres en seis. Un día más de recuperación hace una gran diferencia”, apuntó.

Sobre el déficit de su equipo, el Rorro indicó. “Nos convirtieron muchos goles en estos últimos dos partidos (4-1 vs. Trinidense y 3-0 vs. Cerro Porteño). Es una situación de la que nos tenemos que ocupar y buscar soluciones”, agregó.

Por último dejó en claro que seguirán trabajando para buscar una mayor regularidad. “Vamos a pasar raya, quedarnos con los tres puntos de los nueve que disputamos y trabajar para corregir los errores de esta semana”, concluyó.

Sportivo Luqueño tendrá como siguiente desafío en el torneo Clausura el juego ante Sportivo San Lorenzo en condición de visitante.

Rodrigo López Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
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