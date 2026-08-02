Rodrigo López critica el calendario de Luqueño

El entrenador de Sportivo Luqueño, Hernán Rodrigo López, expresó su malestar por la exigencia del calendario auriazul tras la derrota ante Cerro Porteño por 3-0 en La Nueva Olla por la fecha 3 del torneo Clausura.

En conferencia de prensa, el estratega charrúa señaló: “Hay equipos que jugaron tres partidos en once días, nosotros tres en seis. Un día más de recuperación hace una gran diferencia”, apuntó.

Sobre el déficit de su equipo, el Rorro indicó. “Nos convirtieron muchos goles en estos últimos dos partidos (4-1 vs. Trinidense y 3-0 vs. Cerro Porteño). Es una situación de la que nos tenemos que ocupar y buscar soluciones”, agregó.

Por último dejó en claro que seguirán trabajando para buscar una mayor regularidad. “Vamos a pasar raya, quedarnos con los tres puntos de los nueve que disputamos y trabajar para corregir los errores de esta semana”, concluyó.

Sportivo Luqueño tendrá como siguiente desafío en el torneo Clausura el juego ante Sportivo San Lorenzo en condición de visitante.