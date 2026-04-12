Ariel Holan: “No soy un mago”

Cerro Porteño volvió a fracasar, esta vez por la décimosexta fecha del torneo Apertura ante Nacional empatando 0-0 y jugando con dos futbolistas más casi todo el segundo tiempo.

El entrenador azulgrana Ariel Holan habló en conferencia de prensa y dio palabras que no fueron bien recibidas por los hinchas. “En la inmediatez de los resultados, yo no soy un mago, soy entrenador. Sabía que era un desafío complejo, con cero tiempo de trabajo y tres partidos en seis días”, indicó.

Pese al mal inicio de su era en Cerro Porteño, Ariel Holan fue muy optimista. “Uno camina al filo de la cornisa en estas circunstancias. Estoy convencido de que lo vamos a hacer bien y vamos a sacar esto adelante”, aseguró.

También justificó el flojo nivel de la dupla de zagueros de este partido con Nacional compuesta por Abel Luciatti y Matías Pérez. “Hoy armamos el equipo y los jugadores venían de hacer trabajos regenerativos. Luciatti no jugaba hace casi un año y Pérez está a 20 días desde el desgarro”, justificó.

Por último se refirió al gol anulado a Pablo Vegetti por supuesta posición adelantada. “Para mí fue gol, depende de cómo cortes la jugada; si la tomás entera, cuando Cecilio pone el pie, yo veo que está habilitado”, concluyó.

Cerro Porteño marcha segundo en el torneo Apertura con 33 unidades. El líder Olimpia enfrenta hoy a Rubio Ñu y de ganar extenderá a 6 puntos su ventaja sobre el Ciclón, su rival el próximo domingo a las 17:30 en el Defensores del Chaco.