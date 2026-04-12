12 abr. 2026
Cerro Porteño

Robert Piris Da Motta: “La gente tiene razón”

Robert Piris Da Motta le dio la razón a los hinchas de Cerro Porteño que despidieron con silbidos y abucheos al plantel luego del empate ante Nacional que jugó casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos.

Abril 12, 2026 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Robert Piris Da Motta pelea un balón aéreo junto con Ignacio Bailone.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Cerro Porteño volvió a fallarle a sus hinchas luego de empatar sin goles ante Nacional, que jugó casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos por las expulsiones de Hugo Iván Valdez por un supuesto codazo ante Jorge Morel y de Leandro Meza tras un claro pisotón sobre Matías Pérez.

Robert Piris Da Motta, uno de los destacados del Ciclón teniendo chances de gol que no pudieron ser convertidas por la gran actuación del portero tricolor Santiago Rojas, habló para la televisión luego del empata con sabor amargo. “La gente tiene razón, somos nosotros los que no estamos dando cuenta a esto”, comenzó diciendo.

El mediocampista lamentó que no hayan podido ganar y destacó que se vienen partidos más duros. “Eran puntos que no podemos perder, ahora tenemos partidos importantes el martes (vs. Junior) y el domingo (vs. Olimpia)”, indicó.

Por último le dio mérito al arquero Santiago Kili Rojas. “La figura fue el arquero, tuvimos cinco claras para ganar pero no entró. Nos llevamos un punto que vamos a ver si nos sirve después”, concluyó.

Robert Piris Da Motta Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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