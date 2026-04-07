07 abr. 2026
Cerro Porteño

A Lima para el debut copero

El Azulgrana viaja hoy a Lima, en donde enfrentará mañana al Sporting Cristal en la Libertadores.

Abril 07, 2026 07:44 a. m. • 
Por Redacción D10
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Se prepara. El Azulgrana apunta a rendir alto en Lima.

Cerro Porteño parte hoy con destino a la ciudad de Lima, Perú, para hacer mañana su estreno en la Copa Libertadores de América, ante el Sporting Cristal, desde las 23:00, en la capital incaica.

El Azulgrana emprende viaje confiado, luego del inicio victorioso de la etapa de Ariel Holan como entrenador del plantel principal, venciendo por 3-0 a 2 de Mayo.

Las novedades que podría presentar el Azulgrana son los retornos del defensor Matías Pérez y el mediocampista Jorge Morel, ambos ya a disposición del cuerpo técnico.

Pérez jugó hace dos semanas su último partido y ya se encuentra plenamente recuperado, para volver a la titularidad, mientras que Morel, que no fue de la partida, también es opción para conformar el mediocampo del Azulgrana.

El probable once del equipo de Barrio Obrero para arrancar su travesía en la Copa sería con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Robert Piris Da Motta, Jorge Morel, Alan Soñora y Cecilio Domínguez; Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño Copa Libertadores Fútbol Internacional
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