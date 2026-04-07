Las dos bajas de Cerro Porteño ante Sporting Cristal

Este martes, Cerro Porteño emprenderá vuelo hacia Perú para el estreno en la Copa Libertadores, que será frente a Sporting Cristal. En medio del ambiente positivo que se generó tras el debut triunfal de Ariel Holan en el banquillo, el equipo afrontaría su choque en Lima sin dos titulares.

Tanto Ignacio Aliseda como Fabricio Domínguez quedarían al margen del encuentro copero por molestias musculares. El argentino viene de marcar un doblete en la victoria contra el 2 de Mayo, mientras que el uruguayo no jugó por acumulación de tarjetas amarillas.

En contrapartida, el que está para retornar es Juan Manuel Iturbe. Cerro Porteño enfrenta el miércoles al Sporting Cristal a las 23:00, en el Estadio Miguel Grau del Callao, por el Grupo F de la Copa Libertadores.