Ariel Holan asume en Cerro Porteño

Con un acto desarrollado en la Nueva Olla, la institución azulgrana presentó de forma oficial a su nuevo entrenador, el argentino Ariel Holan. El acto contó con la presencia del DT y del presidente azulgrana Blas Reguera.

El primero en hacer uso de la palabra fue el mandamás del club que agradeció al técnico y le puso en contexto de lo que representa Cerro Porteño dentro de nuestro país. “Estás llegando al club más popular del Paraguay, con una hinchada muy pasional, muy exigente. Estoy seguro que con mucho trabajo, mucha determinación y mucha inteligencia vamos a darles muchas alegrías al pueblo azulgrana”, tiró Reguera.

Luego tomó la palabra Ariel Holan, que declaró su sorpresa por la velocidad en la que se dio la negociación y afirmó que no dudó en tomar este desafío con la institución de Barrio Obrero.

“Estoy muy feliz. Es una gran oportunidad. Inesperada, porque pensaba que iba a tener un periodo de descanso mayor. El día miércoles ya se comunicaron conmigo, viernes hablé con el presidente y la verdad que no tuve ninguna duda de tomar este desafío. Primero vi la determinación de los directivos y sobre todo del presidente, la claridad de lo que pretendía y eso a un entrenador da un convencimiento que puede desarrollar su tarea en función de los objetivos que se plantean”, comenzó diciendo el DT.

“Sé de la importancia del club, de la pasión de los cerristas y no tengo dudas que van a venir tiempos muy buenos, que vamos a dejar todo de nuestra parte y más para tratar de llevar al club donde no solo la institución quiere si no como toda la afición quiere”, agregó.

Ariel Holan de 65 años toma el cargo en Cerro Porteño tras la salida de Jorge Bava. El argentino trae consigo un palmarés interesante siendo campeón en Chile y Argentina, además de levantar el título de la Copa Sudamericana con Independiente en el 2017.