Ariel Holan: “El desafío más importante es tener una identidad clara de juego”

El argentino Ariel Holan, de 65 años, habló en conferencia de prensa este miércoles durante su presentación como nuevo entrenador de Cerro Porteño.

El experimentado estratega dio su impresión de cómo encuentra a su nuevo equipo. “Encontramos un equipo que tiene una base de preparación física endeble, muy endeble. A nivel local, capaz nos alcance, pero a nivel internacional va a referir de un escuerzo mayor en muchas áreas”, comentó.

Aseguró que el desafío más importante, debido a la seguidilla de partidos y que prácticamente no tendrán semanas largas de trabajo, es lograr una identidad clara de juego. “Debemos ir construyéndola”, agregó.

Añadió además que el Ciclón cuenta con un “plantel rico” y que confía que puedan lograr cosas importantes, pero advirtió: “Para el deseo que tengo yo de cómo quiero que juegue Cerro va a faltar un poco de tiempo. Vamos a ir viendo la mejor versión del equipo a la medida que vayan pasando los partidos”.

“El sistema que quiero que desarrolle es que tengamos un equipo de volumen conceptual de pelota, siendo un equipo corto y agresivo”, aseveró.

El debut de Ariel Holan al frente de Cerro Porteño será este sábado en La Nueva Olla ante el Sportivo 2 de Mayo desde las 20:30, por la fecha 15 del Apertura.