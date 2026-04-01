06 abr. 2026
Cerro Porteño

Ariel Holan: “El desafío más importante es tener una identidad clara de juego”

Ariel Holan, en su presentación como nuevo DT de Cerro Porteño, aseguró que el desafío más importante es construir una identidad clara de juego.

Abril 01, 2026 12:46 p. m.
WhatsApp Image 2026-04-01 at 12.23.28 PM.jpeg

Ariel Holan fue presentado en el Ciclón.

Foto: Rodrigo Villamayor - Última Hora

El argentino Ariel Holan, de 65 años, habló en conferencia de prensa este miércoles durante su presentación como nuevo entrenador de Cerro Porteño.

El experimentado estratega dio su impresión de cómo encuentra a su nuevo equipo. “Encontramos un equipo que tiene una base de preparación física endeble, muy endeble. A nivel local, capaz nos alcance, pero a nivel internacional va a referir de un escuerzo mayor en muchas áreas”, comentó.

Aseguró que el desafío más importante, debido a la seguidilla de partidos y que prácticamente no tendrán semanas largas de trabajo, es lograr una identidad clara de juego. “Debemos ir construyéndola”, agregó.

Añadió además que el Ciclón cuenta con un “plantel rico” y que confía que puedan lograr cosas importantes, pero advirtió: “Para el deseo que tengo yo de cómo quiero que juegue Cerro va a faltar un poco de tiempo. Vamos a ir viendo la mejor versión del equipo a la medida que vayan pasando los partidos”.

“El sistema que quiero que desarrolle es que tengamos un equipo de volumen conceptual de pelota, siendo un equipo corto y agresivo”, aseveró.

El debut de Ariel Holan al frente de Cerro Porteño será este sábado en La Nueva Olla ante el Sportivo 2 de Mayo desde las 20:30, por la fecha 15 del Apertura.

Ariel Holan Cerro Porteño Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
galholan.jpg
Cerro Porteño
El técnico que pica en punta para llegar a Cerro Porteño
Según informaciones periodísticas, el argentino está a un paso de convertirse en nuevo entrenador de Cerro Porteño.
Marzo 29, 2026 04:06 p. m.
alexis martin arias cerro_61725224.jpg
Cerro Porteño
Alexis Martín Arias: “El profe cuenta con todo nuestro apoyo”
El portero del Ciclón, Alexis Martín Arias, explicó que el grupo de jugadores brinda su respaldo al trabajo de Jorge Achucarro.
Marzo 26, 2026 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro jonatan torres_66446829.jfif
Cerro Porteño
Movimientos obligados en el once de Cerro Porteño
Cerro Porteño prepara con variantes obligadas el equipo para enfrentar al Sportivo San Lorenzo en La Nueva Olla este sábado 28, por la fecha 2 de las revanchas.
Marzo 26, 2026 07:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Salcedo
Cerro Porteño
Sasá confirmaría a Achucarro como técnico de Cerro Porteño
Santiago Salcedo cree que Jorge Achucarro debe tener el respaldo para hacerse cargo como entrenador principal de Cerro Porteño. De Pablo Vegetti señaló que “le va a dar alegrías al pueblo cerrista”.
Marzo 25, 2026 04:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Achucarro Cerro
Cerro Porteño
Jorge Achucarro apunta a consolidar el mando
El Azulgrana, bajo la conducción de Jorge Achucarro, se prepara para el compromiso del sábado ante San Lorenzo.
Marzo 24, 2026 06:41 p. m.
 · 
Redacción D10
gabriel ayala futsal
Cerro Porteño
Gary Ayala asume como DT de Cerro y buscará agrandar su legado
El Ciclón oficializó el nombramiento de Gabriel Gary Ayala al frente del plantel principal de futsalFIFA.
Marzo 24, 2026 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más