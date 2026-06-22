22 jun. 2026
Cerro Porteño

Con Alexis Martín, Cerro Porteño arranca la pretemporada

Este lunes, el plantel principal de Cerro Porteño arrancó la pretemporada en el Parque Azulgrana con la presencia de Alexis Martín Arias.

Junio 22, 2026 02:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias llegó con Pablo Vegetti.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño comenzó las tareas de cara al segundo semestre donde tendrá el Torneo Clausura, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Libertadores, frente al Palmeiras.

El plantel principal fue citado en las instalaciones del Parque Azulgrana y las redes sociales de la entidad cerrista compartieron algunas imágenes de los futbolistas que llegaron a la sede del club.

Una de ellas fue la de Alexis Martín Arias, quien en los últimos días fue vinculado con el Nacional uruguayo. Si bien tiene contrato con el Ciclón, se menciona que podría rescindir para pasar a uno de los grandes del fútbol charrúa.

Otro atleta que figura en el posteo es Sergio Araújo, cuyo regreso a las canchas cada vez está más cerca. Cerro Porteño entra en acción en el segundo semestre ante el Sportivo Trinidense.

Cerro Porteño
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