Cerro inicia venta de entradas para la Copa

En cuanto a los costos, los mismos quedaron establecidos de la siguiente manera: Preferencia VIP G. 120.000 y Lateral G. 100.000. En Platea Baja G. 50.000 y en Gradería Novena y Norte de G. 30.000. La venta de las entradas se realizan en dos modalidades: Presencial en el Lobby de la Nueva Olla y también en la aplicación electrónica.

Recordemos que el equipo dirigido por el argentino Ariel Holan se medirá en los octavos de final al Palmeiras, de Brasil, el miércoles 19 de agosto a las 19:00, en La Nueva Olla. Será un duelo clave para avanzar hacia el ansiado título continental del populoso conjunto de Barrio Obrero.

Los amistosos en Buenos Aires

El Ciclón tendrá media docena de duelos de preparación antes del arranque del Clausura y la Libertadores: Sábado 4 de julio: vs. Defensa y Justicia; el martes 7 vs. Deportivo Riestra; sábado 11 vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata y viernes 17 vs. Vélez Sarsfield.