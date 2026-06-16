16 jun. 2026
Cerro Porteño

Cerro se mueve para reforzar la plantilla

Cerro Porteño trabaja para la etapa de pretemporada, apuntando a reforzar su plantel de cara al segundo semestre cuando los desafíos están puestos en la Copa Libertadores, el Clausura y la Copa Paraguay 2026.

Junio 16, 2026 07:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Apuesta por la experiencia. Lucas Merolla está para desembarcar en Barrio Obrero.

Hasta el momento, el Azulgrana aseguró las contrataciones del mediocampista Agustín Almendra de 26 años, y al defensor Lucas Merolla de 30 años, ambos de nacionalidad argentina.

Almedra, campeón continental con Racing de Avellaneda, tuvo un breve paso por el Necaxa mexicano, mientras que el experimentado Merolla deja Huracán.

a resolver. La dirigencia de Barrio Obrero trabaja para levantar la inhibición de la FIFA, para poder anunciar a sus primeras contrataciones, que se ampliarían de acuerdo al pedido que realizó el entrenador argentino Ariel Holan, que busca un volante y un delantero más.

Cerro Porteño Torneo Clausura Fútbol paraguayo
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