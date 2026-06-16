Cerro se mueve para reforzar la plantilla

Hasta el momento, el Azulgrana aseguró las contrataciones del mediocampista Agustín Almendra de 26 años, y al defensor Lucas Merolla de 30 años, ambos de nacionalidad argentina.

Almedra, campeón continental con Racing de Avellaneda, tuvo un breve paso por el Necaxa mexicano, mientras que el experimentado Merolla deja Huracán.

a resolver. La dirigencia de Barrio Obrero trabaja para levantar la inhibición de la FIFA, para poder anunciar a sus primeras contrataciones, que se ampliarían de acuerdo al pedido que realizó el entrenador argentino Ariel Holan, que busca un volante y un delantero más.