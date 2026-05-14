14 may. 2026
Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo apuesta por el ‘streaming’

El futbolista y empresario portugués Cristiano Ronaldo será “socio estratégico y accionista” del canal LiveModeTV, especializado en la transmisión digital de deportes, informaron los implicados en un comunicado, donde precisaron que su objetivo es expandir su influencia internacional antes del Mundial de fútbol 2026.

Mayo 14, 2026 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal.

Foto: Gentileza - Cristiano Ronaldo

La compañía brasileña LiveMode, enfocada en medios e inversión deportiva y cuyo canal insignia es CazéTV, es la responsable de esta plataforma, que inició en diciembre sus operaciones internacionales para ofrecer desde Portugal una cobertura gratuita y digital de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la nota, el astro del fútbol aseguró que el objetivo de este acuerdo es “acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente nueva e inspiradora”, enriqueciendo el ecosistema al ampliar “el alcance y la participación en las principales competiciones” mediante las redes sociales.

Por otro lado, Thiago Tourinho, socio de LiveMode, declaró que esta incorporación es una “poderosa confirmación” del trabajo realizado hasta la fecha y de sus planes de futuro.

“Pocas personas encarnan la pasión, la ambición y el alcance global del deporte como él, y su larga trayectoria con las nuevas generaciones de aficionados hace que esta alianza sea especialmente significativa”, argumentó.

Se trata de la última aventura empresarial de Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr saudí, que posee hoteles con su nombre en ciudades como Madrid y Nueva York, una clínica de trasplantes capilares o una marca de agua embotellada.

Además, el jugador anunció en 2023 su entrada en Cofina Média, que pasó a denominarse Medialivre, ingresando, así, al sector de los medios de comunicación, ya que el grupo es dueño de cabeceras portuguesas como el Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Sábado, TV Guia, Flash o Máxima.

Cristiano Ronaldo es también ‘youtuber’ desde 2024, cuando lanzó su canal ‘UR Cristiano’, que cuenta actualmente con 78,8 millones de seguidores.

LiveMode fue fundada en 2017 y tiene sus oficinas centrales en Brasil. Su canal insignia, Cazétv, registró 3.700 millones de visualizaciones en 2025 solo en YouTube.

Fútbol Internacional Cristiano Ronaldo
Redacción D10
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