20 jul 2026

Ariel Gamarra

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Cerro Porteño
Ariel Gamarra, nuevo jugador de Cerro Porteño
Cerro Porteño hizo oficial la incorporación de Ariel Gamarra como nuevo refuerzo de su plantel principal.
Julio 20, 2026 11:35 a. m.
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Redacción D10