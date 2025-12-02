02 dic. 2025
Copa Mundial

Argentina, el campeón que desfiló hacia el Mundial 2026 e inició un tímido recambio

La selección argentina de fútbol, vigente campeona mundial, atravesó sin dificultades las eliminatorias sudamericanas para la cita mundialista de 2026, en las que culminó como cómodo líder e inició un recambio generacional que por ahora ofrece más dudas que certezas.

La campeona del mundo será protagonista en el Mundial 2026.

En los 18 partidos disputados, la Albiceleste registró doce triunfos, dos empates y cuatro derrotas, en los que anotó un total de 31 goles y recibió diez.

Los 38 puntos conseguidos le permitieron quedar como única líder, con nueve puntos de ventaja sobre Ecuador, su inmediato perseguidor.

Su máximo goleador fue Lionel Messi, su figura y capitán y que, con ocho tantos, quedó también como máximo artillero de las eliminatorias.

El punto más alto de la fase clasificatoria fue el triunfo por 4-1 ante Brasil en marzo de este año y el momento más emotivo fue la despedida de Ángel di María del seleccionado en la previa del triunfo por 3-0 ante Chile en septiembre de 2024, tras la consagración en junio en la Copa América disputada en Estados Unidos.

En cuanto al recambio, pese a que el entrenador Lionel Scaloni dio bastantes minutos a jóvenes que no integraron el plantel que se consagró en Catar 2022, las grandes figuras argentinas en las eliminatorias fueron las mismas que en el triunfo mundialista: el portero Emiliano Martínez, el zaguero Cristian Romero, los volantes Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister, y el delantero Julián Álvarez.

La gran aparición del equipo en este período fue Thiago Almada, actual jugador del Atlético Madrid y que destacó por su creatividad, regularidad y su versatilidad, alternando entre los puestos de extremo y de enlace.

Si bien Almada formó parte del plantel campeón mundial -contó solo con seis minutos en el campo en todo el torneo-, su explosión en las eliminatorias lo posicionó como compañero y posible heredero de Messi (38 años) en la faceta creativa del equipo, rol que cumplió con creces durante el último año, hasta ganarse un lugar en el once inicial.

Más allá de la aparición del atacante del Atlético Madrid y la participación con altibajos de jóvenes promesas como Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono, el sector que más dudas ha dejado en estos cuatro años es la defensa.

Scaloni ha probado a jugadores como Valentín Barco, Leonardo Balerdi y Marcos Senesi, pero todavía no ha encontrado alternativas sólidas para Nicolás Tagliafico (33 años) en el lateral izquierdo, para Nicolás Otamendi (37) en la zaga y para Nahuel Molina, que ha mostrado algunas dudas en el lateral derecho.

Ante este panorama, la Albiceleste se encamina a la búsqueda del bicampeonato con prácticamente el mismo equipo que triunfó en Catar 2022, al que se han sumado algunas caras nuevas que parecen, en su mayoría, llamadas a ofrecer recambio desde el banquillo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Carga Más