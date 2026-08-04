04 ago 2026
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Argentina, Brasil y Paraguay se estrenan con victorias en el Sudamericano

Las selecciones de Argentina, Brasil y Paraguay iniciaron este lunes con una victoria sus participaciones en el Sudamericano de Baloncesto Femenino, que se disputa en la ciudad bonaerense de Zárate.

Agosto 4, 2026 07:57 a. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay inició con el pie derecho.

Foto: marcapersonalweb.com.ar

A primer turno, por la primera jornada del Grupo B, Brasil se impuso por 85-57 ante Chile en un duelo que tuvo siempre como dominador a las dirigidas por Leonardo Figueiro.

La gran figura y máxima anotadora del encuentro fue Aline Moura con 15 puntos y 10 rebotes, pero otras cuatro jugadoras tuvieron doble dígito en su aporte de puntos: Bella Nascimento con 17, Sassa Goncalves con 13, Aaliyah Guyton con 14 y Lety Vasconcelos con 10 -más 11 rebotes-.

Por su parte, en ‘La Roja’ conducida por Ignacio Navazo solamente Macarena Retamales con 13 y Valentina Ojeda con 11 marcaron doble dígito.

En el segundo partido de la jornada, ya por la Zona A, en un ajustado duelo Paraguay venció por 68-63 a un Uruguay que había tomado una gran ventaja en el cuarto inicial (21-12).

Las ‘Albirrojas’ conducidas por Maximiliano Seigorman tuvieron en Marta Peralta con 16 puntos una gran aportación pero también en María Pereira presencia en la zona pintada con 10 rebotes, además del aporte de Paloma Niz con 11 tantos.

Por el lado de las ‘Celestes’ de Gino Leroy Alderete Ragghiante, las grande referentes fueron Florencia Niski con 15 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes, mientras que Josefina Zeballos sumó 11 tantos.

A último turno, y ante un Espacio DAM de la ciudad de Zárate completo, la anfitriona Argentina se impuso por 66-42 ante Colombia, en un cruce también válido por la Zona A.

En las ‘Albicelestes’ de Gregorio Martínez se destacó Diana Cabrera con 17 puntos y 11 rebotes, Florencia Chagas con 13 tantos y Agostina Burani con 9 rebotes y dos robos.

Por su parte, las ‘Cafeteras’ de Luis Cuenca tuvo un goleo repartido en toda la plantilla pero ninguna jugadora con doble dígito con máxima anotadora en Jenifer Muñoz con 8 puntos.

El 39º Sudamericano Femenino continuará este martes con la segunda jornada: Venezuela ante el debutante Chile por la Zona A, mientas que por el grupo B cruzarán Uruguay frente a Colombia y Argentina contra Paraguay.

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