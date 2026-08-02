02 ago 2026
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Vallejo no pasa del estreno en el M1000 de Canadá

El paraguayo Daniel Vallejo debutó y perdió frente al chino Shang Juncheng.

Agosto 2, 2026 04:49 p. m. • 
Por Redacción D10
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Daniel Vallejo, tenista paraguayo.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo perdió en su debut en el Máster 1000 de Toronto, Canadá y quedó eliminado de entrada en el prestigioso certamen.

Vallejo tropezó frente al chino Shang Juncheng por el marcador de doble 6-3 a favor del asiático que impuso un alto nivel de juego para quedarse con la clasificación a la ronda de 64 del torneo.

El paraguayo de 22 años y puesto 65 del ránking Mundial, se frena y deberá de bajar de nivel en el circuito, apuntando a su presencia en el tercer grande de la temporada el Abierto de los Estados Unidos.

Daniel Vallejo Tenis
Redacción D10
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