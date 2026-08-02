Vallejo no pasa del estreno en el M1000 de Canadá

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo perdió en su debut en el Máster 1000 de Toronto, Canadá y quedó eliminado de entrada en el prestigioso certamen.

Vallejo tropezó frente al chino Shang Juncheng por el marcador de doble 6-3 a favor del asiático que impuso un alto nivel de juego para quedarse con la clasificación a la ronda de 64 del torneo.

El paraguayo de 22 años y puesto 65 del ránking Mundial, se frena y deberá de bajar de nivel en el circuito, apuntando a su presencia en el tercer grande de la temporada el Abierto de los Estados Unidos.