Definición en el torneo femenino de futsal

Los equipos de Exa Ysaty y el Sport Colonial definirán el título de campeón en el torneo de primera de futsalFIFA femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fúbtol (APF).

El compromiso será este martes desde las 21:00 en el Polideportivo del Club Sol de América. El juego será arbitrado por Fany Martínez. Segunda árbitra: María Cáceres. Tercer árbitro: Bill Villalba. Cuarta árbitra: Carmen Segovia. Cronometradora: Rosa Jara. Asesor de árbitros: Juan Spagnolo.

Exa Ysaty había eliminado en las semifinales a Teniente Rojas Silva, mientras que Colonial superó a la Universidad Americana.