03 ago 2026
Otros Deportes

Definición en el torneo femenino de futsal

Exa Ysaty y Sport Colonial juegan este martes 4 de agosto en Sol de América desde las 21:00.

Agosto 3, 2026 03:44 p. m. • 
Por Redacción D10
sport colonial femenino

Equipo femenino de Colonial en el Futsal.

Foto: Twitter

Los equipos de Exa Ysaty y el Sport Colonial definirán el título de campeón en el torneo de primera de futsalFIFA femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fúbtol (APF).

El compromiso será este martes desde las 21:00 en el Polideportivo del Club Sol de América. El juego será arbitrado por Fany Martínez. Segunda árbitra: María Cáceres. Tercer árbitro: Bill Villalba. Cuarta árbitra: Carmen Segovia. Cronometradora: Rosa Jara. Asesor de árbitros: Juan Spagnolo.

Exa Ysaty había eliminado en las semifinales a Teniente Rojas Silva, mientras que Colonial superó a la Universidad Americana.

Futsal Femenino Sport Colonial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlos Alcaraz
Otros Deportes
Sinner y Alcaraz, atractivos de la tercera edición de la ‘Six Kings Slam’
La competencia se desarrollará del 21 y el 24 de octubre en Riyadh (Arabia Saudí) en la que también participarán Nole, Zverev y Firtz.
Julio 29, 2026 04:57 p. m.
 · 
Redacción D10
3 de noviembre futsal
Otros Deportes
Con 37 goles pasó la ronda 7 del Honor en futsal
El torneo de APF tiene como líder al equipo 3 de Noviembre con 19 puntos.
Julio 29, 2026 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Atenas futbol de salon
Otros Deportes
Atenas y 12 de Junio compiten en Sudamericano de salonismo
El equipo helénico venció en el debut, mientras que el conjunto del “12" cedió en su primer compromiso, en el torneo que se desarrolla en el Sol de América.
Julio 29, 2026 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Casper Ruud
Otros Deportes
Ruud se alista al equipo europeo para la Laver Cup
El tenista danés acompañará a los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, el alemán Alexander Zverev, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik.
Julio 28, 2026 03:12 p. m.
 · 
Redacción D10
atenas futbol de salon
Otros Deportes
El Sudamericano de clubes de salonismo se juega en Sol de América
Atenas y 12 de Junio representarán a Paraguay en la competencia que organiza la Asociación Mundial de Futsal (AMF).
Julio 27, 2026 06:11 p. m.
 · 
Redacción D10
estesss.jpeg
Otros Deportes
Éxito paraguayo en el Brazilian Jiu-Jitsu en Río de Janeiro
Sergio Villasanti logra tres títulos internacionales y las promesas del jiu-jitsu suman podios.
Julio 27, 2026 04:58 p. m.