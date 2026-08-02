02 ago 2026
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Doble podio en el Sudamericano de salonismo

Atenas se quedó con el vicecampeonato y 12 de Junio con el bronce, en el Sudamericano de Clubes de fútbol de salón, Zona Sur, que se jugó en Sol de América.

Agosto 2, 2026 04:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Atenas futbol de salon

Atenas logró el vicecampeonato en el Sudamericano 2026.

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Los representantes paraguayos, Atenas y 12 de Junio cumplieron destacada actuación en el marco del Campeonato Sudamericano de clubes de fútbol de salón Zona Sur, que organizó la Asociación Mundial de Futsal (AMF) en la capital asuncena.

Atenas alcanzó la final del torneo, cediendo ante el Cotas de Bolivia. En tiempo normal la igualdad fue sin goles, venciendo el representante boliviano en los penales por el marcador de 2-1.

Atenas cumplió una gran campaña, alcanzando por primera vez una definición de certamen internacional, luego de sortear su serie de manera invicta y superar en las semifinales al 12 de Junio.

El equipo de Atenas estuvo integrado por: Ariel Fatecha, Rodolfo Román, Andrés Rivas, Elías Martínez, Augusto Fernández, Julio Samudio, Tobías Zaracho, Iván García, Adán Román, Paulo Rodríguez, Elías Duré, Samuel Ferreira, José Penayo y Rodrigo Vittore. DT Horacio Osorio.

BRONCE. A su vez el 12 de Junio, superó por 9 a 6 al San Miguel de Uruguay y subió al podio final, para obtener la medalla de bronce en le torneo continental.

El 12 estuvo integrado por: José Gómez, Rodolfo León, Rodrigo Ayala, Yamil Colucci, Federico Giménez, Alejandro Núñez, Julio Rodas, Marcelo Silvero, Roger Aguiar, Adrián Torales, Ramón Mongelós, Daniel Benítez. DT: Carlos Villalba.

El campeón, el equipo del Cotas de Bolivia, medirá al vencedor de la Zona Norte para conocer al campeón regional de la p

Atenas 12 de Junio Sudamericano de fútbol de salón Fútbol de Salón
Redacción D10
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