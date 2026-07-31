El CVAP prepara una nueva fiesta en Chaco’i
Los motores clásicos volverán a ponerse en marcha este domingo con la segunda fecha del Campeonato Nacional de Regularidad Clase A 2026, organizada por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) bajo el nombre de “Rally Chaco’i”.
Se viene una de las citas más esperadas del año para los apasionados de las joyas sobre ruedas.
El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) vuelve a las pistas con la segunda fecha Gran Premio Clase A - Chaco’i 2026.
“Un verdadero viaje en el tiempo donde el pasado y la tradición se encuentran en cada curva”, publicó el CVAP en sus redes sociales.
La competencia, que será este domingo desde las 08:00 en Chaco’i, reunirá a unas 15 tripulaciones. Además de los vehículos de Clase A (fabricados hasta el año 1931), en esta ocasión también participarán tripulaciones invitadas de categoría abierta.
La prueba se disputará sobre costanera y alcanza un recorrido de 58 kilómetros aproximadamente. Verificación técnica en Parque Lineal de Costanera desde las 08:00; a las 08:45 está prevista la reunión de pilotos, luego, a las 09:00 largará el primer vehículo. Para las 11:30 se tiene previsto la llegada del primer auto y fin de la prueba.
La publicación de resultados y premiación será a las 15:30.