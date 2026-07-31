31 jul 2026
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El CVAP prepara una nueva fiesta en Chaco’i

Los motores clásicos volverán a ponerse en marcha este domingo con la segunda fecha del Campeonato Nacional de Regularidad Clase A 2026, organizada por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) bajo el nombre de “Rally Chaco’i”.

Julio 31, 2026 05:00 p. m.
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Óscar Weiler, ganador de la primera fecha del campeonato.

Foto: Gentileza.

Se viene una de las citas más esperadas del año para los apasionados de las joyas sobre ruedas.

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) vuelve a las pistas con la segunda fecha Gran Premio Clase A - Chaco’i 2026.

“Un verdadero viaje en el tiempo donde el pasado y la tradición se encuentran en cada curva”, publicó el CVAP en sus redes sociales.

La competencia, que será este domingo desde las 08:00 en Chaco’i, reunirá a unas 15 tripulaciones. Además de los vehículos de Clase A (fabricados hasta el año 1931), en esta ocasión también participarán tripulaciones invitadas de categoría abierta.

La prueba se disputará sobre costanera y alcanza un recorrido de 58 kilómetros aproximadamente. Verificación técnica en Parque Lineal de Costanera desde las 08:00; a las 08:45 está prevista la reunión de pilotos, luego, a las 09:00 largará el primer vehículo. Para las 11:30 se tiene previsto la llegada del primer auto y fin de la prueba.

La publicación de resultados y premiación será a las 15:30.

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