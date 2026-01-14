Árbitros en pretemporada en la previa del arranque del Apertura

En la pista atlética del Comité Olímpico Paraguayo (COP), se cumplió el test físico para los árbitros del plantel profesional de la APF, en el marco de la pretemporada 2026.

Esta es una prueba física establecida por FIFA, donde se intenta simular el desplazamiento que se hace en un partido de parte de los árbitros y asistentes en cancha.

Los árbitros y asistentes que tendrán acción en la presente temporada, fueron sometidos a los trabajos, buscando optimizar los rendimientos físicos en la alta competencia.

La coordinación estuvo a cargo del PF Rodrigo Silguero, quien fue acompañado por los profesionales auxiliares: Julio Quintana, Pedro Echeverría, Alberto González, Fernando Karabia y Gilberto González. El director Éber Aquino, y los instructores Rodney Aquino y Óscar Viera también formaron parte del control de las evaluaciones.