14 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Árbitros en pretemporada en la previa del arranque del Apertura

Los profesionales se ponen a punto en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) para afrontar la temporada 2026.

Enero 14, 2026 04:22 p. m. • 
Por Redacción D10
arbitros

Los jueces en las labores físicas en el Comité Olímpico Paraguayo.

Gentileza

En la pista atlética del Comité Olímpico Paraguayo (COP), se cumplió el test físico para los árbitros del plantel profesional de la APF, en el marco de la pretemporada 2026.

Esta es una prueba física establecida por FIFA, donde se intenta simular el desplazamiento que se hace en un partido de parte de los árbitros y asistentes en cancha.

Los árbitros y asistentes que tendrán acción en la presente temporada, fueron sometidos a los trabajos, buscando optimizar los rendimientos físicos en la alta competencia.

La coordinación estuvo a cargo del PF Rodrigo Silguero, quien fue acompañado por los profesionales auxiliares: Julio Quintana, Pedro Echeverría, Alberto González, Fernando Karabia y Gilberto González. El director Éber Aquino, y los instructores Rodney Aquino y Óscar Viera también formaron parte del control de las evaluaciones.

Árbitros APF Torneo Apertura
Redacción D10
