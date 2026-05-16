Olimpia, entre el final del semestre y el arranque del otro

Olimpia recibe el miércoles a Vasco da Gama, en un juego clave con relación a su destino en la Copa Sudamericana. Por ese motivo, el presidente del Decano, Rodrigo Nogués indicó que “es la primera final que tenemos en el semestre, porque también el partido ante Audax Italiano va a ser lo mismo”.

Sostuvo que más de 24.000 boletas ya se vendieron para el choque que será en el estadio Defensores del Chaco y espera “que la gente vaya, apoye, que el equipo sienta ese aliento, necesitamos que el rival sienta la presión de jugar contra nosotros en el Defensores”.

Por otra parte, con relación al segundo semestre, el titular franjeado señaló que un centrodelantero es “la única posición que Olimpia va a salir a buscar, pero no en detrimento de los chicos que están”. Quiere que Sebastián Ferreira continúe y dijo que “hay varios sondeos por Adrián Alcaraz, Faustino Barone y por Tiago Caballero.

Mencionó que la primera opción serán atacantes paraguayos y los “que van a estar a la altura del Olimpia son los que están en la consideración de la selección. Los primeros candidatos van a ser ellos”.

De Antonio Sanabria recalcó que es imposible ahora mismo. “Me sumo a ese sueño de los hinchas, peros soy realista. A corto o mediano plazo lo veo como un imposible. Está en la liga italiana, tiene un salario completamente fuera de contexto para nuestro mercado y todavía tiene tres años de contrato. Lo de Tonny veo como muy utópico realmente”, detalló.

“Nuestra prioridad va a ser que los jugadores que tengamos a préstamo vuelvan porque no estamos para tirar manteca al techo”, añadió. En este sentido citó a Sebastián Quintana, Pedro Zarza, Diego Torres, Paulo Riveros, Alexis Vargas, Manuel Romero y acotó que “Olimpia tiene como 30 jugadores prestados en distintas ligas”.

Por último, expresó que la pretemporada será en la Villa Olimpia y que con Fabián Bustos “quedó una parte del pago de la indemnización del despido que hasta ahora no pudimos cumplir”.