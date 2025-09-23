23 sept. 2025
Apunta a un partido clave

Olimpia ultima detalles para el juego frente a Tembetary por Copa Paraguay.

Carta de gol. El delantero Carlos Ferreira es la esperanza principal que tiene el Franjeado en la ofensiva.

Olimpia se juega un partido muy importante mañana en el marco de los octavos de final de la Copa Paraguay. El rival será Atlético Tembetary, desde las 19:00, en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

El Decano, que eliminó en la fase previa a Fernando de la Mora, tiene la máxima obligación de quedarse con el título de este certamen para lograr un cupo en la Copa Libertadores del año 2026.

Ante esta situación, el entrenador Ever Almeida no se guardará nada y pondrá lo mejor de su equipo para enfrentar al Rojiverde, colista del Torneo Clausura 2025.

No se descarta que el experimentado orientador ensaye una línea de 3 defensores para este cotejo, tras el correcto partido de Héctor David Martínez contra Trinidense.

Por esa alternativa fue consultado en la conferencia de prensa, luego del 1-1. “Puede ser. Estamos armando el equipo de atrás para adelante, creo que la defensa hizo un gran trabajo”, resaltó el DT.

CERCA DE VOLVER. El portero Gastón Olveira se encuentra en la última parte de su recuperación de la lesión en la parte de la pantorilla que lo había alejado de la titularidad, pero no estaría disponible para jugar contra Tembetary.

