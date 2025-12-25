Javier Martínez: “Olimpia tiene estirpe y mística”

Javier Martínez, entrenador de Olimpia Kings, se mostró feliz y emocionado por un nuevo título alcanzado, esta vez el torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol de Primera.

El técnico franjeado valoró la entrega de sus dirigidos y resaltó la mística de la institución, que es la más ganadora en la historia de este deporte en el país. “Ganamos por mística, porque nos merecíamos, contra un gran contendiente (Colonias Gold) en estas finales, nos pusieron en aprieto y nos tocaron el orgullo, no ellos, nosotros, hicimos que nos tocaran el orgullo, pasamos vergüenza el cuarto partido en Colonias, y esto tiene Olimpia, saca a relucir su estirpe, se vino la 36 y van a pasar muchos años para que se acerquen un poco a nosotros y tenemos la satisfacción de estar en este equipo”, indicó.

Dedicó esta corona a los hinchas y a las familias de los jugadores. “Esto va para los que están en la mala y los que están en la buenas, pero sobre todo los que están en las malas, dirigentes que están en las malas, familias, a todos los que están en el día a día, ahora queda disfrutar”, sentenció.

“En los momentos malos estuvimos unidos”

Alejandro Peralta disfruta de su título número 13 como basquetbolista profesional. Se mostró contento por el logro alcanzado y destacó la unidad del grupo.

“Fue una final muy reñida, nadie dijo que esto iba a ser fácil, Colonias demostró por qué llegó a la final, nunca se dio por vencido, pero cumplimos el objetivo que era el bicampeonato en el año, le regalamos un título más a esta maravillosa hinchada”, dijo, haciendo un balance del 2025: “En el torneo local cumplimos el objetivo, en la Liga Sudamericana estuvimos a dos puntos de hacer historia, faltaron detalles, pero destaco el grupo hermoso que tenemos, en los momentos malos estuvimos unidos y gracias a eso ganamos”.

“Fuimos los mejores en todo el año”

Édgar Titi Riveros, basquetbolista franjeado, sumó un nuevo título en su carrera y dijo estar muy orgulloso.

Destacó la regularidad que tuvo el equipo decano a lo largo del año, asegurando que fueron los mejores en los dos torneos locales que disputaron.

“Somos justos campeones, creo que fuimos merecidísimos campeones, fuimos los mejores en todo el año, en el Apertura y ahora en el Clausura”, señaló en charla con Tigo Sports.

Aseguró que esto llegó gracias al esfuerzo de sus compañeros en una recta final que fue muy exigente y dura debido a la cantidad de partidos que disputaron.

“Es un premio al sacrificio de todos los muchachos, nos costó mucho, fue un diciembre atípico, con muchísimos partidos, nunca nos pasó algo así, pero lo pudimos sacar adelante”, apuntó.

Cerró la nota y valoraron la unidad del plantel y aseguró que están para dar mucho más de cara a lo que se viene: “La unión del equipo hizo que salgamos campeones”, sentenció.