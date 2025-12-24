Erik López jugará en el exterior

En Olimpia, Erik López no será tenido en cuenta y el jugador continuará su carrera en el fútbol del exterior. De acuerdo con su agente Hugo Gaona, “está para continuar su carrera en el futbol del exterior. Es la verdad. Estamos viendo algunas cositas”.

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, su representante aclaró: “No quiero decir algo porque después se puede disparar hacia otro camino, pero hay varias puntas para él. La próxima semana vamos a estar cerrando lo que sería su continuidad en el exterior”.

Actualmente “tiene un año de contrato” con Olimpia. “Lo más probable es que hagamos un préstamo, pero depende de algunas cuestiones, de Olimpia. Existe la posibilidad de salir dejando un porcentaje al club. Cuando llegue una oferta concreta se verá”, sentenció.