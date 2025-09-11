APF: En 15 días definirán el torneo para el 2026

El vicepresidente de la APF, Javier Díaz de Vivar, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a diferentes temas del balompié local. Uno de los puntos tuvo que ver con el nuevo formato de campeonato, que se definirá en 15 días más.

“Estamos cerrando detalles con los presidentes. En no más de 15 días tenemos que cerrar el sistema. Ahora ya podemos decir que estamos clasificados y tenemos que tener un Apertura más corto o podría ser un campeonato anual. En 15 días tenemos que sacar eso”, tiró el directivo en la 1080 AM.

Díaz de Vivar comentó que de los cuatro proyectos que estaban en estudio, son dos los que tienen más aceptación. El primero tiene que ver con un Torneo Apertura más corto, con una liguilla, mientras que la opción más interesante es la de tener un certamen anual.

Este torneo anual contaría con 3 ruedas, reduciría la cantidad de partidos de los equipos nacionales y a la par se disputará el nuevo torneo tipo “Copa de la Liga Inglesa”, además de la Copa Paraguay.