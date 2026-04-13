15 abr. 2026
Cerro Porteño

Antecedentes de Cerro Porteño enfrentando a Junior de Colombia

El Azulgrana registra dos triunfos en condición de local ante el equipo cafetero.

Abril 13, 2026 05:35 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro

En el último juego en La Nueva Olla, Cerro igualó sin goles ante Junior.

Gentileza.

El registro marca un total de 8 enfrentamientos entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla sumando Copa Libertadores y Sudamericana.

En Asunción, el Azulgrana se impuso en la Copa de 1994 por 1-0 en la fase de grupos, luego en el torneo de 1996 empató sin goles en octavos de final y en el año 2000, en ronda inicial, venció el Ciclón por la mínima diferencia 1-0. En la Copa Sudamericana, en la ida de los octavos de final del 2017, Cerro Porteño y Junior empataron en Barrio Obrero sin goles.

En números totales, en 8 compromisos, el Ciclón se impuso en dos juegos, los empates fueron en dos oportunidades también y Junior se quedó con 7 duelos.

Cerro Porteño Copa Libertadores
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