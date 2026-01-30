30 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero debutará como titular en Boca Juniors

El paraguayo Ángel Romero tendrá su estreno con la camiseta de Boca Juniors este domingo.

Enero 30, 2026 12:24 p. m.
ddieg.jpg

Ángel Romero entrenando en Boca Juniors.

Foto: Gentileza.

El ofensivo paraguayo Ángel Romero, quien fue presentado hace algunos días como nuevo jugador de Boca Juniors, está listo para debutar con la casaca Xeneize.

Leandro Aguilera, periodista argentino de TyC Sports, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, confirmó que el paraguayo será de la partida el domingo ante Newell’s Old Boys de Rosario desde las 19:15 en La Bombonera en el fútbol argentino.

“Ángel Romero está para jugar de titular en Boca para el juego ante Newell’s, debido a que el equipo tiene muchos lesionados que juegan en la posición de 9”, explicó Aguilera.

Sobre cómo vio a Ángel en estos días de prácticas, el comunicador señaló: “Lo vi muy seguro de venir a ganar cosas importantes con Boca, de aportar su experiencia al grupo, de aportar su granito de arena, se lo ve bien, creo que será muy importante en el club”.

Boca Juniors, que empezó con una ajustada victoria, en la segunda fecha cayó por 2-1 ante Estudiantes de La Plata y ahora buscará lavarse el rostro.

El otro refuerzo que llegó junto a Ángel, el volante central Santiago Ascacibar, también será de la partida el domingo.

