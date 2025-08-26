No se mueve de Luque

Después de varias idas y vueltas, finalmente Julio César Cáceres no regresará a la entidad de Para Uno, al menos en esta ocasión, para protagonizar su segundo ciclo en el club que lo vio nacer como jugador profesional y con el que ganó tres títulos en su primera etapa como entrenador entre 2021 y 2023.

La información fue confirmada por el propio presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez.

Tras la renuncia de la dupla técnica argentina (Ramón y Emiliano Díaz), la dirigencia encabezada por el presidente Rodrigo Nogués intentó la contratación del Emperador para enfrentar esta profunda crisis deportiva.

Alentado por las palabras del presidente honorario, Óscar Vicente Scavone, quien dijo que debían decantarse por un hombre de la casa, y en la que nombró de forma explícita a dos ídolos de la franja azabache, Coto buscó al técnico, pero la respuesta fue negativa.

SIN TIEMPO. En charla con Fútbol a lo Grande por 1080 AM, el ex dirigente sostuvo que era momento de apostar a figuras de la casa y descartar la llegada de técnicos extranjeros, ya que no queda tiempo para conocer el plantel, el club ni la idiosincrasia del fútbol paraguayo.

“Éver (Almeida) está libre, está siguiendo a Olimpia y Julio Cáceres ha dejado buen recuerdo, ha hecho un gran trabajo, pero hay que ver si está dispuesto a conversar con Luque. Él está con compromiso, pero hizo un buen cuerpo técnico y reúne las condiciones”, comentó al respecto. A partir de esta declaración, se armó un verdadero revuelo mediático, que provocó fuerte reacción en la República, en donde seguirá dirigiendo Julio Cáceres.

Ahora, Olimpia deberá buscar otras opciones para reemplazar al riojano. Por el momento, no se filtraron más nombres que puedan tomar el mando del Franjeado, que se encuentra totalmente perdido en el Torneo Clausura.